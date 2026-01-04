Juve, Danilo torna alla Continassa. Comolli: "Quando vuoi, sei sempre il benvenuto"
Mattinata speciale alla Continassa. Dopo essere stato ospite sabato sera allo Stadium in occasione di Juventus-Lecce, questa domenica l’ex capitano bianconero Danilo ha infatti fatto visita anche al centro sportivo della Vecchia Signora, casa sua dal 2019 al 2025, fino al ritorno in Brasile al Flamengo.
“Lo sapete che è tornato Danilo?”. È Mattia Perin a scherzare così con i compagni, nel video che immortala il difensore bianconero insieme ad altri protagonisti della Juventus di oggi, tra cui Federico Gatti che lo invita ad allenarsi con la squadra di Luciano Spalletti.
Spazio anche per una chiacchierata con l’amministratore delegato Damien Comolli. Il ritorno, a cui pure Danilo ha pubblicamente aperto ieri sera, non sembra essere un tema d’attualità, ma mai dire mai e il dirigente francese è stato chiaro: “Quando vuoi, qui sei sempre il benvenuto”.