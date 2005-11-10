Juve, Spalletti: "Criticato anche per essere salito sul carro Kolo Muani. Voglio una squadra folle"

Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Lazio, ha parlato anche di come la squadra debba affrontare le critiche che arriveranno in stagione: "Io reagisco perché si dà il taglio peggiore e reagisco a quello che succede. È stato criticato anche che salgo sul carro di Kolo Muani. Che vuol dire? Che apprezzo la sua qualità e la sua persona. La forza mentale nasce dalla solidità, bisogna avere tutte quelle caratteristiche e qualità che ci vogliono. Se ogni tanto abbandoni, sprechi, non partecipi a situazioni di gioco non sarai mai solido. Bisogna essere disponibili a fare un po’ tutto quando si gioca.

Bisogna rischiare qualche volta, essere una squadra un po’ folle in quello che si fa per andare oltre alla propria dimensione e oltre il livello. Ma va mantenuto equilibrio. Bisogna mettere muscoli e giocate che non abbiamo. Ma a me la squadra come ha reagito contro il Celta e nel pareggio di Cagliari è stato tanta roba. Perché a Cagliari abbiamo fatto bene.

Bisogna andare avanti, metterci qualcosa in più, non diventare fragili. Ma siamo sulla buona squadra, abbiamo un modo di ragionare corretto. Io quando i video con i giocatori li coinvolgo e io per i miei calciatori ho veramente occhi speciali, sono un gruppo forte, sano, solido. Alla fine riusciremo ad approfondire anche nei risultati perché siamo sulla buona strada".