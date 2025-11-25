Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Juve, Spalletti: "Sono felice perché ho visto per la prima volta i ragazzi rilassati"

Juve, Spalletti: "Sono felice perché ho visto per la prima volta i ragazzi rilassati"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Camillo Demichelis
ieri alle 23:33Serie A
Camillo Demichelis
Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

23:34 - Luciano Spalletti, allenatore della Juventus ha parlato al termine della sfida contro il Bodo Glimt. TuttoMercatoWeb.com ha riportato in diretta le parole del tecnico bianconero

Nel secondo tempo siete coraggiosi?
"Il primo tempo l'abbiamo giocato male? Secondo me no, perchè abbiamo avuto due occasioni nitidissime per fare gol. È stata una partita dove non abbiamo avuto strapotere come nel secondo tempo dove a tratti eravamo sopra. Io le ho viste le partite precedenti qui, il Tottenham, il Monaco ho visto come ha vinto. Se si va nei particolari vi faccio vedere che c’è stata differenze tra la nostra partita e le loro. Hanno tecnica e velocità che mettono in difficoltà. La squadra un po’ di cavalli addosso li ha, una vittoria importantissima per noi perchè è la prima volta che li vedo con la faccia un po’ rilassata negli spogliatoi e sono felice per questo, se la sono meritata questa vittoria".

Troppo presto per dire uomini forti, destini forti?
"È troppo presto per tutto, perchè quando hai l'osso in bocca non lo vuoi mollare. Questo è un campo particolare questo, dove fanno fatica tutti e Aver vinto questa partita è da calciatori che hanno un carattere e una personalità".

Domanda Tmw - Quanto sono stati importanti i gol di David e Openda?
"Importante ritrovare il modo di stare dentro una partita da sbattimento, attacco-difesa a tutto campo. Mantenere i ritmi. David lo sappiamo che ha qualità per fare goal, i numeri dicono quello, poi dipende che partita si vuol giocare. I numeri si fanno in due metri di scrivania e poi son da spalmare in campo. La partita è una scatola da riempire di cose. Se non pressi, se non fai rientri, la perdi questa. E’ stato bravo a stare dentro la partita e fare un goal fondamentale e per un attaccante il goal è tutto.

Sulla partita con questo clima?
"Tu conosci solo il freddo della tua città e avete altre cose, perchè convincersi che con solo il freddo si possano vedere le partite. Convincersi che il freddo è la chiave è una cosa riduttiva. Avete una bella città, ho visto delle barche modernissime. C’è un parco con le aquile di mare che mi garberebbe vederlo ma non ho tempo. Il freddo non basta per vincere le partite".

Sul campo sintetico?
"C'è differenza dall'erba reale e la mia squadra ha il merito di adattarsi bene a questa difficoltà. che era oggettiva per noi. Però a questi climi avere un’erba vera non è facile, però il campo per quello che si è visto è un campo dove si può giocare a clacio e ci sono state belle giocate delle due squadre. Io sono convinto che il Bodo migliorerebbe su un campo in erba".

La cosa più bella di questa serata?
"La cosa più bella è che la squadra abbia fatto questo balzo in avanti per tutta la partita e abbiamo giocato a viso aperto con questo livello qua. Noi nelle scorse partite siamo stati sotto livello e adesso lo pretendo sempre. Io sono felice quando quelli vicino a me sono felici. Nel calcio la felicità è vedere sorridere i tifosi che sono venuti fin qui. Non lo faccio per me, non mi importa. Vedere i giocatori che hanno la testa meno abbassata mi rende felice, la maggior parte del tempo io la passo con loro. Adesso che abbiamo l’osso in bocca non vogliamo mollarlo.

Articoli correlati
Juventus, Spalletti: "Vittoria meritata, ma questa squadra deve avere più coraggio"... Juventus, Spalletti: "Vittoria meritata, ma questa squadra deve avere più coraggio"
Juventus, Spalletti: "Per uscire dalla mediocrità dobbiamo fare un calcio più qualitativo"... Juventus, Spalletti: "Per uscire dalla mediocrità dobbiamo fare un calcio più qualitativo"
Juventus, Bodo avversa per neve e freddo. E Spalletti si preoccupa anche dell'ossigeno... Juventus, Bodo avversa per neve e freddo. E Spalletti si preoccupa anche dell'ossigeno
Altre notizie Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 novembre Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 novembre
Capello: "Yildiz ha messo in crisi il Bodo, ma evidenzierei i gol fatti dalle due... Capello: "Yildiz ha messo in crisi il Bodo, ma evidenzierei i gol fatti dalle due punte"
Bodo/Glimt rimontato dalla Juventus, Sjovold: "Hanno inciso le loro sostituzioni"... Bodo/Glimt rimontato dalla Juventus, Sjovold: "Hanno inciso le loro sostituzioni"
Boban: "Napoli serio e maturo contro un buon Qarabag. E McTominay è straordinario"... Boban: "Napoli serio e maturo contro un buon Qarabag. E McTominay è straordinario"
Del Piero: "Possiamo parlare di come ha vinto la Juventus... Ma contava farlo" Del Piero: "Possiamo parlare di come ha vinto la Juventus... Ma contava farlo"
Fullkrug va via dal West Ham: offerto a Milan e Roma, ma le risposte sono tiepide... TMWFullkrug va via dal West Ham: offerto a Milan e Roma, ma le risposte sono tiepide
Inter, Chivu all'esame Atletico Madrid: "Simeone? Non mi sento né migliore né inferiore"... Inter, Chivu all'esame Atletico Madrid: "Simeone? Non mi sento né migliore né inferiore"
Juventus corsara a Bodo, a fine partita i giocatori regalano la propria maglia ai... TMWJuventus corsara a Bodo, a fine partita i giocatori regalano la propria maglia ai tifosi presenti
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del ghepardo e quella cattiveria in più. Napoli: McTominay è (sempre) la soluzione. E la lungimiranza di Como e Bologna
Le più lette
1 Del Piero: "Possiamo parlare di come ha vinto la Juventus... Ma contava farlo"
2 Fullkrug va via dal West Ham: offerto a Milan e Roma, ma le risposte sono tiepide
3 Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del ghepardo e quella cattiveria in più. Napoli: McTominay è (sempre) la soluzione. E la lungimiranza di Como e Bologna
4 Al Ittihad, Conceição attacca: "A 50 anni potrei giocare, al ritmo espresso dalla squadra"
5 Bodo/Glimt rimontato dalla Juventus, Sjovold: "Hanno inciso le loro sostituzioni"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Poker Dortmund, vola il Chelsea. City ko in casa. Risultati e classifica di Champions League
Immagine top news n.1 Spalletti spezza la maledizione norvegese, la Juve infrange il tabù Bodo e della Champions
Immagine top news n.2 Napoli, notte dolce di Champions: vittoria nel ricordo di Maradona e addio mini-crisi
Immagine top news n.3 Ranking UEFA per il 5° posto in Champions, scatto dell'Italia: ora è sul podio
Immagine top news n.4 Prima vittoria in questa Champions League per la Juventus: pazzo 3-2 sul Bodo/Glimt
Immagine top news n.5 Per Maradona e per la classifica: Napoli, vittoria fondamentale. McTominay abbatte il Qarabag
Immagine top news n.6 Napoli, Manna e il mercato di gennaio: "Priorità al centrocampo, lì siamo contati"
Immagine top news n.7 Chivu e le critiche a Sommer: "Difendo tutti i miei giocatori. Prima o poi toccherà anche a Martinez"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La mano di Allegri sul futuro del Milan. Così accelera i rinnovi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 I big restano e due colpi in entrata. I piani Scudetto della Roma
Immagine news podcast n.2 Non solo derby: come Milan e Inter programmano il mercato di gennaio
Immagine news podcast n.3 Guendouzi e il possibile addio alla Lazio a gennaio: tutti i retroscena
Immagine news podcast n.4 Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lucioni: “Al Sud il calcio è vita. Catania, Salernitana e Benevento meritano palcoscenici superiori”
Immagine news Serie C n.2 Perinetti: “Arezzo e Vicenza pronte al salto in B, anni di lavoro stanno pagando”
Immagine news Altre Notizie n.3 L'osservatore Palma: "Inter, guarda il nuovo gioiello dell'Atletico. E la Juve invece..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 novembre
Immagine news Serie A n.2 Capello: "Yildiz ha messo in crisi il Bodo, ma evidenzierei i gol fatti dalle due punte"
Immagine news Serie A n.3 Bodo/Glimt rimontato dalla Juventus, Sjovold: "Hanno inciso le loro sostituzioni"
Immagine news Serie A n.4 Boban: "Napoli serio e maturo contro un buon Qarabag. E McTominay è straordinario"
Immagine news Serie A n.5 Del Piero: "Possiamo parlare di come ha vinto la Juventus... Ma contava farlo"
Immagine news Serie A n.6 Fullkrug va via dal West Ham: offerto a Milan e Roma, ma le risposte sono tiepide
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, Tsadjout: "Sabato sarò a disposizione. Possiamo levarci belle soddisfazioni"
Immagine news Serie B n.2 Serena sul Papu: "Condizione fisica è un punto interrogativo. Ma averlo in squadra è un aiuto"
Immagine news Serie B n.3 Modena, Tonoli: "Testa rivola al Cesena. Obiettivi? Ancora è presto per tirare le somme"
Immagine news Serie B n.4 Avellino, Biancolino reintegra tre giocatori: Cagnano, Manzi e Rigione a disposizione
Immagine news Serie B n.5 Prosegue la campagna 'Nemmeno con un fiore'. Le iniziative per Spezia-Sampdoria
Immagine news Serie B n.6 Carrarese, Zanon: "Al Barbera per dire la nostra. Tifosi? Spero che tornino quanto prima"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Trapani verso la cessione? Antonini: "Avanti fino a giugno. Poi faremo dei ragionamenti"
Immagine news Serie C n.2 La Ternana guarda al futuro: il giovane Romeo firma fino al 2028. Il comunicato
Immagine news Serie C n.3 Coppa Italia Serie C, Zagre lancia il Ravenna: 3-0 contro l'Arzignano e quarti conquistati
Immagine news Serie C n.4 Renate, tegola Esposito in mezzo al campo: frattura scomposta della clavicola
Immagine news Serie C n.5 Lucioni: “Al Sud il calcio è vita. Catania, Salernitana e Benevento meritano palcoscenici superiori”
Immagine news Serie C n.6 Coppa Italia Serie C, il Crotone cala il tris in rimonta e va avanti. Sorrento ko
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Eintracht Francoforte-Atalanta, esordio europeo per Palladino
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atletico Madrid-Inter, l'eliminazione ai rigori brucia ancora: nerazzurri a caccia di vendetta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Napoli-Qarabag, Conte cerca il riscatto anche in Europa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Oggi primo allenamento per l'Italia negli USA: Boattin e Cantore hanno raggiunto il gruppo
Immagine news Calcio femminile n.2 Soncin: "Violenze fisiche e verbali sulle donne non tollerabili. Serve un cambio culturale"
Immagine news Calcio femminile n.3 La Ternana Women lancia una nuova campagna social contro la violenza sulle donne
Immagine news Calcio femminile n.4 Zanni: "Porte e campo più piccoli? Invierebbe un messaggio sbagliato. Puntiamo alla parità"
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Italia vola negli USA: una doppia sfida fra revival e certificazione dello status raggiunto
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina Femminile, Severini: "Serve più attenzione dai parte degli arbitri. Specie con l'FVS"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…