Prova di forza contro la Juve. Il Mattino in prima pagina: "FantaNapoli davanti a tutti"

"FantaNapoli davanti a tutti". Titola così in prima pagina il quotidiano Il Mattino, che si sofferma sulla vittoria conquistata dal Napoli nello scontro diretto giocato contro la Juventus. Gli azzurri infatti si sono imposti per 2-1 al Maradona, trascinati da una doppietta di Hojlund. Un segno importantissimo quello lasciato dal danese, andato in gol al settimo minuto in occasione del momentaneo 1-0 e per al settantottesimo per il definitivo sorpasso azzurro.

La Juventus invece ha provato a recuperare vanamente con Yildiz, che ha gonfiato la rete all'ora di gioco. Il Napoli quindi ha messo a segno la terza vittoria di fila in Serie A, utile per riprendersi il comando della classifica in solitaria almeno per una notte. Gli azzurri infatti si sono portati a quota 31 in attesa del Milan, che con un successo sul Torino potrebbe agganciare la formazione di Antonio Conte.

Il tecnico pugliese ha così conquistato la prima vittoria ai danni di Luciano Spalletti, il cui ritorno da ex al Maradona è risultato piuttosto amaro. L'allenatore ha incassato il suo primo ko da tecnico bianconero, interrompendo una striscia di sette risultati utili consecutivi considerando tutte le competizioni. Nessun passo in avanti per la Juventus, rimasta al settimo posto con 23 punti all'attivo.