La Serie A cambia padrone, Corriere della Sera: "Il Napoli batte la Juve e torna in testa"
"Il Napoli batte la Juve e torna in testa" scrive il Corriere della Sera in prima pagina quest'oggi. Vittoria per 2-1 della formazione partenopea in casa contro la Juventus. Conte resta imbattuto al Maradona e manda la sua ex squadra a -8 in classifica, riprendendosi il primo posto grazie alla doppietta di Rasmus Hojlund.
Roma ko nel pomeriggio a Cagliari. Giallorossi in 10 uomini per l'espulsione di Celik, poi il gol di Gaetano ha regalato i 3 punti alla formazione di Pisacane, mandando al tappeto Gasperini. Oggi altre tre sfide: Pisa-Parma, Udinese-Genoa e alle 20.45 Torino-Milan.
