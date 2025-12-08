Tonfo bianconero al Maradona. Tuttosport in prima pagina: "Fuori Yildiz e ciao Juve"

"Fuori Yildiz e ciao Juve". Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che si concentra sul big match tra Napoli e Juventus. La Vecchia Signora è stata punita dagli azzurri, bravi a sbloccare il parziale con Hojlund e poi raggiunti dal gol di Yildiz. Un minuto dopo la sostituzione del turco, certamente il migliore in casa bianconera, il Napoli è ripassato a condurre grazie alla doppietta di Hojlund, che ha mandato ko la Juventus.

Nel mirino delle critiche lo stesso tecnico Luciano Spalletti, che dopo sette risultati utili consecutivi ha incassato il primo ko da allenatore della Juve. Il Napoli quindi è volato in testa alla classifica con 31 punti mentre la Juventus è a -8 dal primo posto, consapevole di dover recuperare terreno il prima possibile. Dopo la Champions, i bianconeri sabato prossimo torneranno a giocare in campionato, ospiti del Bologna al Dall'Ara.

TORINO - In primo piano anche il Torino, che oggi se la vedrà contro il Milan nel posticipo della quattordicesima giornata. I granata si giocano i tifosi, visto che un nuovo stop avvicinerebbe la formazione di Marco Baroni alla zona retrocessione. Il Diavolo invece vuole riprendersi il primo posto e agganciare il Napoli ma allo stesso tempo ha intenzione di sfatare un tabù, dato che non batte il Toro da tre gare di fila.