Verona, Sammarco ripensa al ko con il Torino: "Incazzato per l'inizio del secondo tempo"

Nel corso della conferenza stampa tenuta questo pomeriggio nella sede del Verona il tecnico gialloblu, Paolo Sammarco, ha ricordato il ko rimediato contro il Torino nell'ultimo fine settimana, spiegando il motivo per il quale è parso essere molto deluso, soprattutto dopo il secondo gol subito dai granata ad inizio ripresa.

Cosa continua a non funzionare? Con il Torino è sembrato molto deluso

"La delusione era derivante dal fatto che a fine primo tempo avevamo la sensazione di essere la squadra più in palla, anche se non c'erano molti tifosi, stavano fischiando, dunque il Torino sembrava in difficoltà. Quella è stata la delusione più grande. Anche con un po' di confusione, ma c'è stato anche l'orgoglio di provare a riprenderla, avendo creato anche con piazzati offensivi, abbiamo calciato in porta. Quei primi dieci minuti del secondo tempo in cui mi aspettavo che la squadra potesse cercare di vincere la partita mi hanno deluso. Ero un po' incazzato per quello, mi ha deluso il fatto che gli altri ci stavano aspettando, ma abbiamo perso un'altra occasione per poter accorciare".

Manterrà Belghali ancora a sinistra? E l'assetto rimarrà quello che ha usato a Torino, un po' differente?

"Sono tutte valutazioni per le quali ci teniamo un giorno, abbiamo qualche piccolo acciacco in attacco. Bowie ha un piccolo risentimento, Mosquera non sta benissimo. Ci teniamo qualche dubbio. Potremmo giocare a due punte o più o meno come la settimana scorsa, le abbiamo provate tutte e due. Su Belghali: con la Fiorentina se ne è parlato poco, ma ha fatto una buona partita, si è parlato di più di lui dopo il Torino, quando è stato un po' in difficoltà. Continuo a pensare che possa giocare in entrambe le fasce. C'è Oyegoke sta facendo bene, c'è Bradaric che ha una settimana in più di lavoro, sono tutte opzioni che abbiamo".

Lei si ritiene un allenatore più meritocratico o aziendalista, in merito alle scelte che fa, guarda più il campo o la necessità di lanciare qualche giovane, per esempio?

"Bisogna essere un po' entrambe le cose, nella mia testa ho delle gerarchie, poi è il campo che parla. Sia nella partita della domenica che nel lavoro settimanale".

Lecce e Cremonese vanno a passo lento. C'è rammarico maggiore per questo, si poteva davvero riaprire la lotta salvezza?

"C'è rammarico sì, considerando anche l'incontro della prossima settimana con il Lecce potevamo raccogliere qualcosa in più, pensando ai punti persi negli ultimi minuti come con Napoli e Parma. Siamo consapevoli che il calendario sia difficilissimo. Le partite poi sono pazze, ma dovevamo fare qualcosa in più per far diventare pazzo questo campionato".