Monza, Tourè: "Sanno che ho fame. Non ho fatto abbastanza, ma lavoriamo come animali"

Idrissa Tourè, esterno del Monza, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta casalinga contro l'Atalanta: "Sono molto felice di giocare di nuovo titolare con questa squadra. Juric sa cosa vogliamo e noi dobbiamo fare il meglio possibile. Ho provato a dare una mano con la mia qualità, sanno che sono uno che ha fame nei contrasti e nei duelli. Non ho fatto abbastanza. Siamo giovani, diamo tutti il 100%, ma non è stato abbastanza oggi. Sono sicuri che i punti arriveranno".

Percepisci gioventù nel gruppo?

"Anche se manca esperienza, siamo bravi e giochiamo con confidenza, e siamo chiari nel gioco. Ci mancano i dettagli che alla fine ti costano la vittoria. Lavoriamo come animali. A fine allenamento vedo sempre qualcuno che fa lavori individuali e questo si vede anche nelle partite. Dobbiamo farlo per novanta minuti, non per cinquanta. Se lo faremo, sarà tosta per tutti".