Monza, Tourè: "Sanno che ho fame. Non ho fatto abbastanza, ma lavoriamo come animali"
Pietro Celeste
Idrissa Tourè, esterno del Monza, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta casalinga contro l'Atalanta: "Sono molto felice di giocare di nuovo titolare con questa squadra. Juric sa cosa vogliamo e noi dobbiamo fare il meglio possibile. Ho provato a dare una mano con la mia qualità, sanno che sono uno che ha fame nei contrasti e nei duelli. Non ho fatto abbastanza. Siamo giovani, diamo tutti il 100%, ma non è stato abbastanza oggi. Sono sicuri che i punti arriveranno".
Percepisci gioventù nel gruppo?
"Anche se manca esperienza, siamo bravi e giochiamo con confidenza, e siamo chiari nel gioco. Ci mancano i dettagli che alla fine ti costano la vittoria. Lavoriamo come animali. A fine allenamento vedo sempre qualcuno che fa lavori individuali e questo si vede anche nelle partite. Dobbiamo farlo per novanta minuti, non per cinquanta. Se lo faremo, sarà tosta per tutti".