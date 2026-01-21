Juventus-Benfica secondo Marchisio: "Azzeccatissimo il cambio di Spalletti all'intervallo"

Vittoria per 2-0 della Juventus, che si impone sul Benfica nella partita della 7^ giornata di Fase Campionato della Champions League, grazie ai gol segnati a inizio ripresa da Thuram e McKennie, e stacca così il pass per i playoff della competizione.

Al termine di Juventus-Benfica, dal prato dell'Allianz Stadium sul quale era presente per commentare la partita per Prime Video, ha così parlato l'ex centrocampista bianconero Claudio Marchisio: "McKennie ha questo fiuto da attaccante, segna in ogni modo. Il Benfica nel primo tempo era molto chiuso e lì ha inciso poco, doveva puntare da fermo e non fa parte delle sue caratteristiche. Infatti il cambio tattico di Spalletti del secondo tempo è stato azzeccatissimo".

Il momento al quale fa riferimento Marchisio nelle sue dichiarazioni è la sostituzione dell'intervallo, operata da Spalletti che ha tolto dal campo Miretti e inserito Conceicao al suo posto. Con il portoghese che si è messo sulla destra dell'attacco, si è spostato al centro della trequarti McKennie, autore del 2-0 bianconero.