Juventus, Boga: "Molto importante per me segnare, ora devo trovare continuità"

L'attaccante della Juventus Jeremie Boga ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match contro il Napoli vinto per 2-1 e valido per la 10^ giornata di Serie A.

Cosa significa questo gol per te?

"Quando giochi alla Juve e non c'è risultato, tutti sono delusi. Dobbiamo lavorare forte e giocare con il cuore come oggi. Stasera deve essere da esempio, possiamo anche migliorare. Abbiamo fatto una buona partita".

Quanto avevi bisogno di una serata così?

"Molto importante per me segnare, ora devo trovare continuità. Molto contento per la squadra e per i tre punti".

Ci racconti il tuo tiro da fuori?

"Quando ho ricevuto la palla, sapevo che volevo tirare e non volevo pensare troppo: cosa che ogni tanto mi accade".

Pensi che il ritiro vi sia servito?

"Sicuro, abbiamo parlato molto e bene di quello che volevamo dimostrare al nostro pubblico. L'importante era dare tutto, siamo in un grande club".