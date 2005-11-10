Juventus, Boga: "Oggi abbiamo messo il cuore in campo"

Jeremie Boga, attaccante della Juventus, ha parlato in conferenza stampa al temine della sfida contro il Napoli. TuttoMercatoWeb.com ha ripreso in diretta le parole del giocatore ivoriano.

Quanto è stato importante il ritiro per questa reazione?

"È stato molto importante e in questo ritiro abbiamo imparato tanto stando insieme. Oggi abbiamo messo il cuore come ci siamo detti prima della partita".

Come hai vissuto l'infortunio? Quanto sei felice per il gol?

"Ero fuori poi sono rientrato ed è stato difficile trovare la condizione. Oggi sono più felice per la vittoria che per il gol. Dobbiamo mettere sempre il cuore come fatto oggi".

Come stai vedendo Alajbegovic?

"Giocatore molto forte. Oggi prima della partita con Zhegrova ci siamo parlati e abbiamo detto di tirare di più, avevamo questo in testa. Lui ha questo tiro, deve farlo di più, deve farlo con la convinzione avuta oggi".