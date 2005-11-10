La chiude Boga: altro super gol e Juventus avanti 2-0 contro il Napoli all'87'
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Lorenzo Di Benedetto
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Oggi alle 22:30Serie A
autore Lorenzo Di Benedetto
01.11.2026 22:30Serie A
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Boga chiude la partita dell'Allianz Stadium. Azione personale dell'esterno bianconero che si è accentato e da appena fuori dall'area di rigore ha battuto Meret con un destro a giro sul secondo palo. 2-0 per i bianconeri contro il Napoli all'87'.
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