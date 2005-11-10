Juventus, Boga parte titolare: "Fisicamente sto bene e sono pronto a dare il massimo"

L'attaccante della Juventus Jeremie Boga ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida contro la Fiorentina valevole per l’11^ giornata di Serie A.

Ci porti dentro questa settimana della Juventus?

"Siamo in un buon momento, abbiamo vinto le ultime 2. Oggi è importante per dare continuità: sappiamo che sarà difficile, ma abbiamo lavorato bene e siamo pronti".

Avete ritrovato entusiasmo?

"Quando non vinci, è sempre tutto più duro. Adesso stiamo andando bene e tutto diventa più facile. Siamo forti mentalmente, adesso dobbiamo dare continuità".

Parti dal 1': cosa ti ha chiesto il mister?

"Niente di speciale. Fisicamente sto bene e sono pronto a dare il massimo stasera".