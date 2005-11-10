Juventus, Boga parte titolare: "Fisicamente sto bene e sono pronto a dare il massimo"
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 19:53Serie A
autore Paolo Lora Lamia
08.11.2026 19:53Serie A
L'attaccante a pochi minuti dal match contro la Fiorentina: "Oggi è importante per dare continuità: sappiamo che sarà difficile, ma abbiamo lavorato bene".
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L'attaccante della Juventus Jeremie Boga ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida contro la Fiorentina valevole per l’11^ giornata di Serie A.
Ci porti dentro questa settimana della Juventus?
"Siamo in un buon momento, abbiamo vinto le ultime 2. Oggi è importante per dare continuità: sappiamo che sarà difficile, ma abbiamo lavorato bene e siamo pronti".
Avete ritrovato entusiasmo?
"Quando non vinci, è sempre tutto più duro. Adesso stiamo andando bene e tutto diventa più facile. Siamo forti mentalmente, adesso dobbiamo dare continuità".
Parti dal 1': cosa ti ha chiesto il mister?
"Niente di speciale. Fisicamente sto bene e sono pronto a dare il massimo stasera".
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