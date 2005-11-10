Inter-Como 2-0: il tabellino della gara
Alessio De Silvestro
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Inter (3-5-2): Martinez; Akanji, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu (36’ st Sucic), Zielinski (27’ st Mkhitaryan), Dimarco (42’ st Diouf); Thuram (42’ st Pavard), Pio Esposito (27’ st Bonny). A disposizione: Provedel, Di Gennaro, Bisseck, Bovio, Pavard, Stones, Diouf, Stankovic, Sucic, Mkhitaryan, Jones, Bonny, Lavelli. Allenatore: Chivu
Como (4-2-3-1): Robert Sanchez; Yan Couto (28’ st Liberali), Jacobo Ramon, Kempf, Valle (28’ st Kaiki); Perrone (1’ st Ricci), Milla; Da Cunha (28’ st Caqueret), Nico Paz, Baturina (1’ st Smolcic); Douvikas. A disposizione: Butez, Vigorito, Kaiki, Dossena, Smolcic, Kambwala, Goldaniga, De Paoli, Ricci, Caqueret, Lahdo, Papaccioli, Liberali. Cesc Fabregas
Arbitro: Chiffi
Marcatori: 12’ Pio Esposito, 19’ Thuram
Ammoniti: Pio Esposito (I)