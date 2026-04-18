Udinese, Kabasele: "La gara contro il Milan la migliore della stagione, fiducia per oggi"

Il difensore dell'Udinese Christian Kabasele è intervenuto ai microfoni di DAZN, nel pre-gara del match contro il Parma. Queste le sue parole riportate dal sito dei friulani:

“La partita col Milan è stata la migliore della stagione e abbiamo tanta fiducia oggi per provare a vincere. Loro sono organizzati e hanno attaccanti forti, servirà lo stesso atteggiamento di Milano. Il fatto di non concedere gol è frutto di un lavoro di squadra incredibile. Dobbiamo continuare così anche oggi”

Le formazioni di Udinese-Parma:

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Atta, Ekkelenkamp; Zaniolo.

A disposizione: Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Bayo, Buksa, Arizala, Mlacic, Camara, Miller.

Allenatore: Kosta Runjaic

PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Ndiaye; Delprato, Bernabé, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino.

A disposizione: Corvi, Rinaldi, Estevez, Almqvist, Ondrejka, Oristanio, Sorensen, Elphege, Ordonez, Britschgi, Carboni.

Allenatore: Carlos Cuesta