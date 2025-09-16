Juventus-Borussia Dortmund, i convocati di Tudor: out Milik e Miretti, torna Conceicao

Ancora senza Milik e Miretti, ma coi rientri di Conceicao e Zhegrova, la Juventus si appresta a esordire nella Champions League 2025/26: questi i convocati del tecnico Tudor per la sfida al Borussia Dortmundi di stasera.

Portieri: Perin, Di Gregorio, Pinsoglio.

Difensori: Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Joao Mario, Cambiaso, Cabal.

Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, Adzic, Kostic, Thuram, McKennie.

Attaccanti: Conceicao, Vlahovic, Yildiz, Zhegrova, Openda, David.

Le ultime di formazione

In casa Juventus restano alcuni dubbi di formazione in vista della sfida contro il Borussia Dortmund. Igor Tudor effettuerà in mattinata le ultime prove tattiche per valutare chi far riposare e chi invece confermare dal primo minuto. Il tecnico croato confermerà il 3-4-2-1: in porta ci sarà Di Gregorio, mentre in difesa dovrebbero rivedersi dal 1’ Gatti, Bremer e Kelly. Sulle corsie esterne agiranno Kalulu a destra e Cambiaso a sinistra, con Thuram e Locatelli a presidiare la mediana. I maggiori interrogativi riguardano il reparto offensivo. Yildiz appare vicino alla conferma tra i titolari, e al suo fianco, al posto di Koopmeiners, potrebbe esserci Openda, che secondo le ultime indicazioni sarebbe in vantaggio su McKennie per completare la linea dei trequartisti. In attacco, favorito per una maglia da titolare è Jonathan David, in vantaggio su Vlahovic. Tudor deciderà solo all’ultimo, ma l’opzione Openda dal primo minuto guadagna sempre più credito rispetto a un impiego a gara in corso.