TMW
Juventus, buone notizie all'indomani del 4-0 col Pisa: Vlahovic e Milik si allenano in gruppo
TUTTO mercato WEB
Allenamento con il gruppo per Arkadiusz Milik e Dusan Vlahovic, insieme ai giocatori che non sono scesi in campo ieri contro il Pisa. Per gli altri, invece, era previsto un lavoro di recupero. La Juventus, secondo quanto raccolto da TMW, osserverà adesso due giorni di riposo: domani e dopodomani.
Il prossimo impegno dei bianconeri sarà sabato 14 marzo, in trasferta a Udine, per il 29° turno di campionato.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Allegri voglia di Milan. Leao e Pio uomini derby. Vieri e quella frase sbagliata su Bastoni. Juve e Como, caccia alla Champions. C’è anche Scamacca per Gattuso
Le più lette
3 Allegri voglia di Milan. Leao e Pio uomini derby. Vieri e quella frase sbagliata su Bastoni. Juve e Como, caccia alla Champions. C’è anche Scamacca per Gattuso
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Italia F., Soncin: "Il rammarico è energia positiva. Se Piemonte ha questo fuoco dentro può aiutarci"