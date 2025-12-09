Juventus, che brividi in difesa: con Spalletti presi più gol che nell'era Thiago Motta

La prima grande prova del nove sulla panchina della Juventus, nella maxi sfida contro il suo passato a Napoli e nel testa a testa contro Antonio Conte non è andato proprio come da aspettative di Luciano Spalletti. Tutt'altro, visto che è arrivata una sconfitta e la situazione in classifica comincia a preoccupare, con i bianconeri distanti otto punti dalla vetta.

Come evidenziato dal Corriere Torino, all'ottava partita della gestione Spalletti la squadra non ha mostrato segni di miglioramento, ma sempre gli stessi difetti: timidezza, imprecisione, lentezza nel giropalla e soprattutto una difesa facilmente perforabile. L'analisi del quotidiano piemontese non lascia scampo: i bianconeri hanno subito gol in 10 delle ultime 12 partite tra tutte le competizioni. In Serie A hanno preso 14 reti in 14 giornate, un gol a partita. Addirittura 6 in più dell'era Thiago Motta lo scorso anno.

Il principale motivo? L'assenza, ancora una volta per infortunio, di Gleison Bremer per la seconda operazione al ginocchio sinistro. Con Rugani e Gatti rispettivamente ai box per i propri guai fisici. Allarme rosso nella retroguardia che ha visto addirittura Koopmeiners dislocato da braccetto difensivo di una difesa a tre. Per fortuna della Juventus, come riferito nelle ultime ore, il colosso brasiliano è tornato ad allenarsi in gruppo nella seduta di rifinitura in vista del match contro il Pafos oggi.

L'ultima partita giocata che risale al 27 settembre, di fatto due mesi e mezzo fa, contro l'Atalanta allo Stadium. Il classe '97, così come Daniele Rugani, ha lavorato insieme al resto del gruppo bianconero ed è così pronto a tornare fra i convocati, anche se probabilmente non dalla prossima sfida contro i ciprioti.