Modena, Magnino può salutare: il centrocampista gialloblù ha richieste dall'Empoli
Potrebbe essere arrivata al termine l'avventura di Luca Magnino al Modena. Il centrocampista gialloblù nel corso della stagione in corso ha disputato comunque 17 presenze fra campionato e Coppa Italia con tre assist per i compagni. Su di lui però potrebbero esserci le attenzioni di un club sempre della cadetteria intenzionato a rilanciarsi in questa seconda parte di stagione.
Și tratta dell'Empoli di Alessio Dionisi che vuole provare ad agganciare la zona playoff. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la formazione toscana avrebbe chiesto il giocatore. Da capire se questo interesse resterà tale oppure se si può trasformare in una vera e propria trattativa in questi ultimi due giorni di mercato.
