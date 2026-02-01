Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie C, prosegue la 24ª giornata: tutte le gare in programma oggi

Serie C, prosegue la 24ª giornata: tutte le gare in programma oggiTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 09:49Serie C
Alessandra Stefanelli

La Serie C entra nel vivo della 24ª giornata con un programma domenicale ricco di incroci importanti nei tre gironi. Nel Girone A alle 12.30 doppio appuntamento: il Cittadella ospita l’AlbinoLeffe in una gara pesante per la zona centrale della classifica, mentre la Pro Patria cerca punti contro la capolista Vicenza. Nel pomeriggio (14.30) sfida storica tra Pro Vercelli e Novara, mentre il posticipo del lunedì completerà il quadro.

Alle 14.30 nel Girone B riflettori su Juventus Next Gen–Pineto, con i bianconeri a caccia di continuità e gli abruzzesi in zona playoff. Interessante anche Ternana–Torres, con gli umbri obbligati a reagire per risalire la classifica. Riposa il Forlì.

Nel Girone C programma fittissimo: alle 14.30 l’Atalanta U23 riceve il Benevento nel big match d’alta classifica. In contemporanea Monopoli–Latina e Trapani–Team Altamura. Alle 17.30 spiccano Cosenza–Casertana e Siracusa–Crotone. In serata, Foggia–Audace Cerignola e Salernitana–Giugliano chiuderanno una domenica cruciale per gli equilibri dei tre gironi.

Di seguito, il punto della situazione dei tre gironi:

24ª GIORNATA – 30-31 GENNAIO e 1-2 FEBBRAIO 2026
GIRONE A
Già giocate
Arzignano Valchiampo - Triestina 4-1
31' e 45'+1 Lakti (A), 52' Mattioli (A),67' Okolo (T), 71' Lanzi (A)
Dolomiti Bellunesi - Virtus Verona 1-0
54' Marconi
Trento - Lecco 1-1
85' Candelari (T), 90'+6 Metlika (L)
Inter U23-Pergolettese 1-1
35' Corti, 55' Cinquegrani
Ospitaletto-Lumezzane 1-2
62' Bertoli, 78' Ferro, 84' Caccavo
Domenica 1° febbraio
Ore 12.30 – Cittadella - Albinoleffe
Ore 12.30 – Pro Patria - L.R. Vicenza
Ore 14.30 – Pro Vercelli - Novara
Lunedì 2 febbraio
Ore 20.30 – Giana Erminio - Union Brescia (Diretta Rai Sport)
ore 20.30 – Renate - Alcione Milano

Classifica: Vicenza 59, Lecco 45*, Union Brescia 43, Inter U23 38*, Alcione Milano 36, Cittadella 36, Renate 35, Trento 35*, Giana Erminio 32, Lumezzane 32*, Arzignano Valchiampo 30*, Pro Vercelli 29, Dolomiti Bellunesi 28*, Novara 27, Ospitaletto 26*, AlbinoLeffe 25, Pergolettese 20*, Virtus Verona 19*, Pro Patria 12, Triestina 1*
N.B. - *una gara in più
Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Già giocate
Ascoli - Livorno 3-1
8' e 35' Gori (A), 13' D'Uffizi (A), 17' Baldi (L)
Guidonia Montecelio - Arezzo 0-0
Perugia - Ravenna 1-1
18' Montevago (P), 32' Tenkorang (R)
Pianese - Vis Pesaro 1-2
26' Martey (P), 36' Vezzoni (V), 87' Stabile (V)
Bra-Gubbio 1-0
35' Sinani
Campobasso-Pontedera 3-2 22' Vitali, 50' Bifulco, 58' Salines, 77' Gargiulo, 91' Nabian
Carpi-Sambenedettese 0-0

Domenica 1° febbraio
Ore 14.30 – Juventus Next Gen - Pineto
Ore 14.30 – Ternana - Torres
Riposa – Forlì

Classifica: Arezzo 53, Ravenna 46, Ascoli 43, Pineto 36*, Campobasso 33, Pianese 31, Juventus Next Gen 30*, Vis Pesaro 30*, Carpi 30, Guidonia Montecelio 29, Ternana 29**, Gubbio 26*, Forlì 25, Livorno 25, Bra 24, Sambenedettese 24, Perugia 20, Torres 17*, Pontedera 15*

N.B. - *una gara in meno
**due gare in meno
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Già giocate
Cavese - Casarano 1-1
62' [rig.] Chiricò (CAS), 84' Ubani (CAV)
Sorrento - Catania 3-1
6' Forte (C), 13' Sabbatani (S), 26' Crecco (S), 90' Ricci (S)
Domenica 1° febbraio
Ore 14.30 – Atalanta U23 - Benevento
Ore 14.30 – Monopoli - Latina
Ore 14.30 – Trapani - Team Altamura
Ore 17.30 – AZ Picerno - Potenza
Ore 17.30 – Cosenza - Casertana
Ore 17.30 – Siracusa - Crotone
Ore 20.30 – Foggia - Audace Cerignola
Ore 20.30 – Salernitana - Giugliano

Classifica: Catania 51*, Benevento 51, Salernitana 45, Casertana 39, Cosenza 37, Monopoli 34, Crotone 34, Audace Cerignola 32, Casarano 30*, Potenza 29, Team Altamura 27, Sorrento 27*, Latina 26, Atalanta U23 26, Trapani 25, Cavese 23*, Foggia 22, Siracusa 21, Picerno 19, Giugliano 17

N.B. - *una gara in più
Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

Articoli correlati
Monopoli, Colombo: "Col Latina servirà l’atteggiamento giusto per pareggiare il loro... Monopoli, Colombo: "Col Latina servirà l’atteggiamento giusto per pareggiare il loro entusiasmo"
Colpo in entrata per il Cosenza, dalla Fiorentina arriva in prestito il 2007 Vannucchi... Colpo in entrata per il Cosenza, dalla Fiorentina arriva in prestito il 2007 Vannucchi
Serie C, i risultati delle 17:30: super Campobasso, crescono Bra e Pergolettese Serie C, i risultati delle 17:30: super Campobasso, crescono Bra e Pergolettese
Altre notizie Serie C
Toscano: "Per 80 minuti la prestazione è stata al di sotto di quello che il Catania... Toscano: "Per 80 minuti la prestazione è stata al di sotto di quello che il Catania deve fare"
Serie C, prosegue la 24ª giornata: tutte le gare in programma oggi Serie C, prosegue la 24ª giornata: tutte le gare in programma oggi
Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra... Focus TMWSerie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Inter U23, Vecchi: "Qualcosa è mancato, il pareggio è un risultato giusto" Inter U23, Vecchi: "Qualcosa è mancato, il pareggio è un risultato giusto"
Volpe avverte il Latina: "Entusiasmo sì, ma servono concentrazione e umiltà a Monopoli"... Volpe avverte il Latina: "Entusiasmo sì, ma servono concentrazione e umiltà a Monopoli"
Cittadella, Gorini alla vigilia dell’AlbinoLeffe: "Troppe assenze, ma serve reagire... Cittadella, Gorini alla vigilia dell’AlbinoLeffe: "Troppe assenze, ma serve reagire subito"
Monopoli, Colombo: "Col Latina servirà l’atteggiamento giusto per pareggiare il loro... Monopoli, Colombo: "Col Latina servirà l’atteggiamento giusto per pareggiare il loro entusiasmo"
Colpo in entrata per il Cosenza, dalla Fiorentina arriva in prestito il 2007 Vannucchi... UfficialeColpo in entrata per il Cosenza, dalla Fiorentina arriva in prestito il 2007 Vannucchi
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Conte non si arrende. Ma a fine stagione resterà a Napoli? Maignan colpo da scudetto. La Juve se vuole andare avanti con Spalletti deve ascoltarlo sul mercato. Paratici perchè non pensa a Sarri per il futuro viola?
Le più lette
1 Bologna-Milan, le probabili formazioni: Allegri con Leao e Pulisic, anche se scalpita Fullkrug
2 Juventus, Jeremie Boga a un passo. Può essere il vice Yildiz per i prossimi mesi
3 Serie A, 23^ giornata LIVE: Raspadori e Frattesi partono titolari
4 Cremonese-Inter, le probabili formazioni: Chivu con la difesa tipo
5 Conte non si arrende. Ma a fine stagione resterà a Napoli? Maignan colpo da scudetto. La Juve se vuole andare avanti con Spalletti deve ascoltarlo sul mercato. Paratici perchè non pensa a Sarri per il futuro viola?
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Rilancio decisivo Atletico, Lookman verso Madrid. Stipendio monstre, da limare dettagli
Immagine top news n.1 Inter, Diaby tramontato, anzi no: oggi un nuovo tentativo per l'attaccante dell'Al-Ittihad
Immagine top news n.2 PSV bruciato, il Milan accoglie Cissé: visite per il giocatore che resterà a Catanzaro
Immagine top news n.3 La 23^ giornata di Serie A entra nel vivo: la classifica aggiornata e le probabili formazioni
Immagine top news n.4 Il Cagliari vola: 4-0, tracollo Verona. Zanetti rischia, Sogliano: "Normale fare valutazioni"
Immagine top news n.5 Da Lookman-Atletico al possibile scambio Juventus-Bologna: le trattative più calde del sabato
Immagine top news n.6 Il Milan blinda la porta e dà un segnale forte, Maignan ha rinnovato: "Ora voglio altri trofei"
Immagine top news n.7 Alberto Gilardino non è più l'allenatore del Pisa: ecco il comunicato del club
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Como non mentiva: la Regina del mercato è spettatrice di lusso Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La doppia missione di Fagioli. E' una sfida a un milanista per il sogno azzurro
Immagine news podcast n.2 Mané al Dortmund, il Racing su Mannini, Franchi al Potenza e i giovani italiani
Immagine news podcast n.3 Perché il Napoli non ha sacrificato un big per sistemare la squadra?
Immagine news podcast n.4 I piani mercato saltati della Juventus. Ma c'è sempre una soluzione pronta
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Mario Petrone: “Girone B durissimo, Perugia soffre. Catania e Benevento? Ecco la differenza”
Immagine news Altre Notizie n.2 Sorteggi Champions League per le italiane, il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Juve, mercato strano. C'è poco 'amore' tra Comolli e Spalletti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Rilancio decisivo Atletico, Lookman verso Madrid. Stipendio monstre, da limare dettagli
Immagine news Serie A n.2 Serie A, 23^ giornata LIVE: Raspadori e Frattesi partono titolari
Immagine news Serie A n.3 Inter, Jones affare intricato: il giocatore preme per arrivare, la condizione del Liverpool
Immagine news Serie A n.4 Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 23^ giornata di campionato
Immagine news Serie A n.5 Pisa, c'è un nome in pole: Giampaolo si avvicina, contatti nella notte per il post-Gilardino
Immagine news Serie A n.6 Como alla prova Atalanta, Fabregas conferma l'arrivo di Cuenca e dà un indizio di mercato
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Un 2006 e un 2008 in campo per la Sampdoria: Martinelli e Palma, gioventù e personalità
Immagine news Serie B n.2 Occhio al Catanzaro: Di Chiara nel mirino dell'Arezzo, che bagarre per Pandolfi
Immagine news Serie B n.3 Modena, Magnino può salutare: il centrocampista gialloblù ha richieste dall'Empoli
Immagine news Serie B n.4 Serie B, continua la 22ª, due posticipi in programma oggi: occhi su Padova-Monza
Immagine news Serie B n.5 Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Padova-Monza: fra riscatto e voglia di inseguire la vetta
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Toscano: "Per 80 minuti la prestazione è stata al di sotto di quello che il Catania deve fare"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, prosegue la 24ª giornata: tutte le gare in programma oggi
Immagine news Serie C n.3 Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie C n.4 Inter U23, Vecchi: "Qualcosa è mancato, il pareggio è un risultato giusto"
Immagine news Serie C n.5 Volpe avverte il Latina: "Entusiasmo sì, ma servono concentrazione e umiltà a Monopoli"
Immagine news Serie C n.6 Cittadella, Gorini alla vigilia dell’AlbinoLeffe: "Troppe assenze, ma serve reagire subito"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Parma Juventus
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Parma-Juventus, per Spalletti vietato sbagliare
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Cremonese-Inter, i nerazzurri vogliono allungare in vetta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Dopo quattro anni e mezzo Peyraud-Magnin saluta definitivamente la Juventus Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Como Women, Sottili: "Con la Lazio voglio una prova gagliarda. Ma anche un buon risultato"
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Rossettini: "A Parma servirà una prestazione attenta, puntuale e qualitativa"
Immagine news Calcio femminile n.4 Gama: "L'Italia deve avere come obiettivo vincere trofei. Ora allarghiamo la base"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma-Inter e Fiorentina-Juventus, queste le semifinali di Coppa Italia Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Coppa Italia Women, la Juve batte 2-1 il Napoli e vola in semifinale
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Champions League: tutti insieme appassionatamente… Si va di zapping