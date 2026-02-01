Serie C, prosegue la 24ª giornata: tutte le gare in programma oggi
La Serie C entra nel vivo della 24ª giornata con un programma domenicale ricco di incroci importanti nei tre gironi. Nel Girone A alle 12.30 doppio appuntamento: il Cittadella ospita l’AlbinoLeffe in una gara pesante per la zona centrale della classifica, mentre la Pro Patria cerca punti contro la capolista Vicenza. Nel pomeriggio (14.30) sfida storica tra Pro Vercelli e Novara, mentre il posticipo del lunedì completerà il quadro.
Alle 14.30 nel Girone B riflettori su Juventus Next Gen–Pineto, con i bianconeri a caccia di continuità e gli abruzzesi in zona playoff. Interessante anche Ternana–Torres, con gli umbri obbligati a reagire per risalire la classifica. Riposa il Forlì.
Nel Girone C programma fittissimo: alle 14.30 l’Atalanta U23 riceve il Benevento nel big match d’alta classifica. In contemporanea Monopoli–Latina e Trapani–Team Altamura. Alle 17.30 spiccano Cosenza–Casertana e Siracusa–Crotone. In serata, Foggia–Audace Cerignola e Salernitana–Giugliano chiuderanno una domenica cruciale per gli equilibri dei tre gironi.
Di seguito, il punto della situazione dei tre gironi:
24ª GIORNATA – 30-31 GENNAIO e 1-2 FEBBRAIO 2026
GIRONE A
Già giocate
Arzignano Valchiampo - Triestina 4-1
31' e 45'+1 Lakti (A), 52' Mattioli (A),67' Okolo (T), 71' Lanzi (A)
Dolomiti Bellunesi - Virtus Verona 1-0
54' Marconi
Trento - Lecco 1-1
85' Candelari (T), 90'+6 Metlika (L)
Inter U23-Pergolettese 1-1
35' Corti, 55' Cinquegrani
Ospitaletto-Lumezzane 1-2
62' Bertoli, 78' Ferro, 84' Caccavo
Domenica 1° febbraio
Ore 12.30 – Cittadella - Albinoleffe
Ore 12.30 – Pro Patria - L.R. Vicenza
Ore 14.30 – Pro Vercelli - Novara
Lunedì 2 febbraio
Ore 20.30 – Giana Erminio - Union Brescia (Diretta Rai Sport)
ore 20.30 – Renate - Alcione Milano
Classifica: Vicenza 59, Lecco 45*, Union Brescia 43, Inter U23 38*, Alcione Milano 36, Cittadella 36, Renate 35, Trento 35*, Giana Erminio 32, Lumezzane 32*, Arzignano Valchiampo 30*, Pro Vercelli 29, Dolomiti Bellunesi 28*, Novara 27, Ospitaletto 26*, AlbinoLeffe 25, Pergolettese 20*, Virtus Verona 19*, Pro Patria 12, Triestina 1*
N.B. - *una gara in più
Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE B
Già giocate
Ascoli - Livorno 3-1
8' e 35' Gori (A), 13' D'Uffizi (A), 17' Baldi (L)
Guidonia Montecelio - Arezzo 0-0
Perugia - Ravenna 1-1
18' Montevago (P), 32' Tenkorang (R)
Pianese - Vis Pesaro 1-2
26' Martey (P), 36' Vezzoni (V), 87' Stabile (V)
Bra-Gubbio 1-0
35' Sinani
Campobasso-Pontedera 3-2 22' Vitali, 50' Bifulco, 58' Salines, 77' Gargiulo, 91' Nabian
Carpi-Sambenedettese 0-0
Domenica 1° febbraio
Ore 14.30 – Juventus Next Gen - Pineto
Ore 14.30 – Ternana - Torres
Riposa – Forlì
Classifica: Arezzo 53, Ravenna 46, Ascoli 43, Pineto 36*, Campobasso 33, Pianese 31, Juventus Next Gen 30*, Vis Pesaro 30*, Carpi 30, Guidonia Montecelio 29, Ternana 29**, Gubbio 26*, Forlì 25, Livorno 25, Bra 24, Sambenedettese 24, Perugia 20, Torres 17*, Pontedera 15*
N.B. - *una gara in meno
**due gare in meno
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE C
Già giocate
Cavese - Casarano 1-1
62' [rig.] Chiricò (CAS), 84' Ubani (CAV)
Sorrento - Catania 3-1
6' Forte (C), 13' Sabbatani (S), 26' Crecco (S), 90' Ricci (S)
Domenica 1° febbraio
Ore 14.30 – Atalanta U23 - Benevento
Ore 14.30 – Monopoli - Latina
Ore 14.30 – Trapani - Team Altamura
Ore 17.30 – AZ Picerno - Potenza
Ore 17.30 – Cosenza - Casertana
Ore 17.30 – Siracusa - Crotone
Ore 20.30 – Foggia - Audace Cerignola
Ore 20.30 – Salernitana - Giugliano
Classifica: Catania 51*, Benevento 51, Salernitana 45, Casertana 39, Cosenza 37, Monopoli 34, Crotone 34, Audace Cerignola 32, Casarano 30*, Potenza 29, Team Altamura 27, Sorrento 27*, Latina 26, Atalanta U23 26, Trapani 25, Cavese 23*, Foggia 22, Siracusa 21, Picerno 19, Giugliano 17
N.B. - *una gara in più
Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva
