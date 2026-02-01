Occhio al Catanzaro: Di Chiara nel mirino dell'Arezzo, che bagarre per Pandolfi
Gianluca Di Chiara può lasciare il Catanzaro. Il terzino sinistro di 32 anni arrivato in estate dal Frosinone infatti, secondo le informazioni raccolte da TuttoMercatoWeb, è finito nel mirino dell'Arezzo: il club di Serie C - attualmente primo nel girone B - ha mostrato interesse per il giocatore arrivato solo sei mesi fa alla corte di Alberto Aquilani. Da capire l'evoluzione dello scenario in questione, se rimarrà solo un gradimento o ci sarà qualcosa di più.
Intanto altre novità di mercato. Dal Catanzaro può uscire anche Luca Pandolfi: la punta centrale di 27 anni sbarcata in prestito con obbligo di riscatto condizionato dal Cittadella ha scaturito l'interesse di Bari ed Entella: entrambi i club potrebbero farci un pensierino, mentre si è inserita anche la Reggiana che valuta il possibile colpo last-minute.
