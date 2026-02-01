Toscano: "Per 80 minuti la prestazione è stata al di sotto di quello che il Catania deve fare"

Dopo la sconfitta contro il Sorrento, il tecnico del Catania Domenico Toscano ha commentato: "Dopo un buon approccio iniziale e il vantaggio, al primo errore non siamo riusciti a rimediare come di solito facciamo. Da lì non c’è stata neanche una vera reazione: per 80 minuti la prestazione è stata al di sotto di quello che il Catania deve fare.

Non è una questione di moduli o di numero di attaccanti, ma di come si interpretano le partite. Arrivavamo sempre in ritardo sulla scelta da fare e quando l’avversario è più pronto fai fatica a ribaltarla. Quando non vinci i duelli, davanti, in mezzo o dietro, e vuoi essere aggressivo sui riferimenti, poi lasci campo aperto agli avversari. Il Sorrento lo ha fatto più volte. Questa gara va analizzata bene perché deve insegnarci qualcosa. Non può scivolarci addosso. I ragazzi hanno qualità per essere protagonisti e sappiamo come reagire in questi momenti.

I nuovi innesti? Non parliamo di assenti. Oggi c’era solo Carnelotti tra i nuovi, Miceli aveva già giocato. È stata tutta la squadra a non fare una partita da Catania, e invece qui serviva il miglior Catania. I tifosi? Il dispiacere è doppio. Sono venuti in tanti, ci hanno sostenuto fino alla fine e non li abbiamo ripagati con una prestazione all’altezza".