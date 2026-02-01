Inter, Jones affare intricato: il giocatore preme per arrivare, la condizione del Liverpool

Curtis Jones è un affare incagliato. Con il Liverpool, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, la priorità è sciogliere il nodo del contratto in scadenza: il centrocampista inglese, infatti, ha il contratto rivolto al termine nel 2027 e i Reds, per lasciarlo andare in prestito con diritto di riscatto - formula avvezza alle richieste dei nerazzurri con 40 milioni come somma eventuale da impiegare per il cartellino - vogliono stipulare il rinnovo per un'altra stagione (fino al 2028).

Questo perché il giocatore altrimenti tornerebbe a giugno con un solo anno di contratto e la valutazione si dimezzerebbe. Jones, però, non si sente sufficientemente valorizzato dal progetto tecnico di Slot e dei Reds e starebbe premendo per vestire la maglia dell'Inter, secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport. E opporrebbe resistenza a prolungare con il club inglese in tutto questo.

Le prossime ore saranno determinanti ai fini del possibile affare, da questo dipenderà anche il futuro di Davide Frattesi, rivolto al Nottingham Forest. Ad ogni modo il classe 2001 inglese garantirebbe nuove opzioni a Cristian Chivu, per fisicità e caratteristiche tecniche, permettendo in un futuro al tecnico dell'Inter di cambiare anche sistema di gioco. Ad ogni modo il club nerazzurro, secondo il quotidiano romano, starebbe preparando tutto l'occorrente per sistemare uno o due arrivi dell'ultimo minuto, entro il gong del calciomercato invernale (fissato domani alle ore 20).