Inter, Diaby tramontato, anzi no: oggi un nuovo tentativo per l'attaccante dell'Al-Ittihad
Ha assunto i toni di una telenovela. Sembra non essere tramontata del tutto la pista che porterebbe a Moussa Diaby. Fino a ieri sembrava davvero che l'Al-Ittihad avesse chiuso definitivamente le porte all'Inter per il suo attaccante. Il club di viale della Liberazione aveva inizialmente proposto un prestito con diritto di riscatto fissato a 31 milioni d euro senza però trovare risposta favorevole dalla controparte. Stesso discorso per una seconda possibilità con il prestito tramutato in obbligo ma con il club saudita non disposto a scendere sotto i 28 milioni.
Le speranze sembravano definitivamente tramontate ma oggi potrebbero essere nuovi inaspettati sviluppi. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, oggi potrebbe esserci un ultimo assalto per cercare di dare a mister Cristian Chivu l'attaccante che cerca.
