Juventus, come sta Vlahovic: filtra cauto ottimismo, ma oggi nuovi controlli al JMedical

La gara con l'Inghilterra ha provocato un sovraccarico muscolare all'adduttore, per questa ragione il CT della Serbia ha voluto preservare Dusan Vlahovic, facendogli saltare il match con la Lettonia di ieri. E adesso che l'attaccante numero 9 deve fare ritorno a Torino, per ritrovare la Juventus, c'è più di qualche pensiero a proposito delle sue condizioni a proposito della ripresa di campionato e la partita da ex contro la Fiorentina. Eppure, secondo quanto rivelato da La Stampa, emerge perlopiù ottimismo attorno alla situazione di DV9.

Nell'ultimo periodo aveva accusato anche un fastidio lombare, ma ha stretto i denti tra il derby col Torino e il big match con l'Inghilterra appunto, finché ieri è rimasto a riposo. Secondo il quotidiano piemontese, però, dal ritiro con la Nazionale serba Vlahovic si è sottoposto ad esami che hanno escluso lesioni e per questa ragione da casa Juve filtrano buone sensazioni sul suo conto.

In giornata, ad ogni modo, sono previsti nuovi controllo al JMedical per togliere ogni incertezza sulle condizioni del giocatore. La speranza di Vlahovic è di non mancare a nemmeno una partita, men che meno il super match con la Fiorentina. Gara notoriamente carica di significato per l'avventura di tre anni e mezzo a tinte viola. Una presenza alla ripresa del campionato che confermerebbe anche il suo status ritrovato di prima scelta con l'arrivo di Luciano Spalletti in panchina. Altrimenti spazio a uno tra Jonathan David e Yildiz falso nueve.