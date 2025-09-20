Live TMW Juventus, Conceicao ammette: "Troppi errori, ma è normale giocando ogni 3 giorni"

L'attaccante della Juventus, Francisco Conceicao, interviene in conferenza stampa dopo l'1-1 contro il Verona firmato da un suo gol che aveva illuso i bianconeri.

Juventus stanca?

"Siamo una grande squadra che gioca in tutte le competizioni, è normale essere un po' più stanchi delle altre squadre. Sapevamo che qui sarebbe stata difficile, normale che volessimo fare meglio, non ci siamo riusciti".

In cosa siete mancati?

"Sapevamo che il Verona è forte in casa, abbiamo perso qualche pallone di troppo, questa cosa si può spiegare con il fatto che giochiamo ogni 3 giorni".

Quanto è importante per te la fiducia dal tecnico?

"Siamo tutti forti, io faccio il meglio per mettere in difficoltà l'allenatore, poi spetta a lui decidere".

Troppe indecisioni oggi?

"Abbiamo sbagliato tanti passaggi, ma le grandi squadre hanno tante partite da giocare e noi dobbiamo subito ripartire perché la Juventus deve vincere ogni partita".

