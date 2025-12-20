Juventus, Conceiçao tranquillizza sull'infortunio: "Penso di non avere niente di grave"

Francisco Conceiçao, attaccante della Juventus, dopo la vittoria con tanto di gol contro la Roma è intervenuto al microfono di DAZN: "Penso di non avere niente di grave. L'importante oggi era la vittoria ed è quello che abbiamo fatto. Gol? Sono un attaccante, devo fare gol, aiutare la squadra. Il gol lo meritavo anche prima, ma la cosa più importante è che la squadra vinca".

Come ti trovi con Spalletti?

"E' un allenatore che conosciamo, è tanto esigente e questa è una cosa buona per noi, si vede dai risultati. Dobbiamo continuare così perché in questo club bisogna vincere sempre, si vive così qua".