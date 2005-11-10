Juve, Spalletti: “Chiedo scusa ai tifosi. Oggi è difficile parlare di Baldanzi che ci ha creato problemi”

Scuro in volto, Luciano Spalletti commenta ai microfoni di Dazn il ko della Juventus in casa del Genoa: “Intanto si chiede scusa ai tifosi per la prestazione, che è la prima cosa da fare. Poi, tutto quello che si dice ora può risultare sbagliato e diventa anche difficile dirlo.

C’è bisogno di un po’ di tempo per riuscire a mettere a fuoco la situazione, perché è difficile parlare di quello che può essere il fatto che Baldanzi ci ha scavato un po’ la posizione sotto la nostra difesa, perché poi non siamo riusciti a trovarlo, a rompere, a trovare l’equilibrio corretto.

Però, oltre quello, ci abbiamo messo del nostro. Nel primo tempo ci sono capitate anche a noi due palle gol importantissime, non siamo stati capaci. Si fa un po’ fatica ad accettare il ragionamento attuale di quello che è il livello di corsa e di forza, di contrasto. Questo prima o poi dobbiamo andare a capirlo, che va alzato il confronto da un puto di vista fisico”.