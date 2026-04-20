Bayern Monaco campione di Germania: il dominio di Kompany riporta la Bundesliga in Baviera

Il verdetto è arrivato all’Allianz Arena: il Bayern Monaco è campione di Germania per la 35ª volta nella sua storia. Il successo per 4-2 contro lo Stoccarda certifica un’altra stagione di dominio assoluto, resa matematica anche dal passo falso del Borussia Dortmund.

Sotto la guida di Vincent Kompany, il Bayern ha confermato la propria superiorità in Bundesliga con un campionato praticamente mai in discussione. Anche nell’ultima gara il tecnico ha scelto un ampio turnover, senza però alterare l’equilibrio e la forza offensiva della squadra. Le reti di protagonisti come Raphael Guerreiro, Harry Kane e il contributo di elementi come Alphonso Davies e Nicolas Jackson hanno completato una stagione da squadra schiacciasassi.

I numeri raccontano meglio di tutto la superiorità bavarese: record di punti nel girone d’andata, miglior attacco del torneo con oltre 100 gol stagionali e una differenza reti impressionante. Il Bayern ha imposto il proprio ritmo sin dalla prima giornata, lasciando pochissimo spazio alla concorrenza.

Non è stato solo un dominio offensivo: la squadra ha mostrato equilibrio, profondità e una straordinaria capacità di coinvolgere più protagonisti. Ben 19 giocatori sono andati a segno nel corso della stagione, segno di un collettivo completo e ben orchestrato.

Per Kompany, arrivato con qualche dubbio nell’estate 2024, si tratta di una consacrazione importante. Il tecnico belga ha portato idee moderne, calcio aggressivo e grande organizzazione, restituendo al Bayern una macchina vincente e continua.

Ora l’obiettivo si sposta oltre i confini nazionali. In Baviera lo Scudetto è ormai abitudine, ma la vera sfida resta la UEFA Champions League, il trofeo che il club vuole tornare a dominare per completare una stagione già storica.