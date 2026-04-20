Milan, Allegri: "I secondi per Conte sono i primi dei perdenti? Noi pensiamo solo alla Champions"
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Il tecnico rossonero Massimiliano Allegri è stato intercettato da Telelombardia al termine del match vinto 1-0 contro il Verona: "Il Milan ha una rosa di giocatori con valori tecnici e morali importanti, i ragazzi hanno avuto un approccio meraviglioso alla gara perchè sono stati attenti e pazienti come gli ho chiesto".
Conte ha detto i secondi sono i primi dei perdenti.. "Noi abbiamo l'obiettivo della Champions, ci sono ancora tante squadre in corsa ma dovremo pensare solo a noi stessi e al nostro importante percorso in questo campionato".
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