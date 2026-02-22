Sorrentino sulla Juventus: "Di Gregorio non al top, gli darei un turno di riposo"
Nell’occhio del ciclone in casa Juventus c’è anche il rendimento di Michele Di Gregorio, portiere titolare bianconero. Ne ha parlato, nel corso della ‘Domenica Sportiva’, l’ex estremo difensore Stefano Sorrentino:
“Per tradizione la Juve ha sempre avuto il portiere della Nazionale - ha esordito -. In questo momento non è così e bisogna fare delle riflessioni. Io sinceramente gli darei un turno di riposo, visto che alle sue spalle c’è Perin che merita una chance”.
Anche Daniele Adani gli fa eco: “È un po’ lo stesso discorso che facevamo per Sommer all’Inter”.
Oggi il portiere della Juve, dopo la sconfitta contro il Como, è stato bersagliato anche dalle critiche dei suoi tifosi che ne chiedevano il panchinamento immediato o addirittura di mandarlo via. Durissime le reazioni dei social: “Di Gregorio gioca per tutte le squadre tranne per quella che lo stipendia”, scrive qualcuno. Un commento più morbido: “La Juventus ha un problema piuttosto serio da risolvere: manca un portiere” o anche “Meglio far giocare il portiere della Next Gen”.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.