Juventus, dietro al cambio di Conceicao c'è un motivo fisico: le sue condizioni
Al 46' della sfida pareggiata dalla Juventus contro il Lecce, fra le fila dei bianconeri è uscito Francisco Conceicao, sostituito all'intervallo da Edon Zhegrova. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com l'esterno portoghese è rimasto in spogliatoio per un problemino fisico. La zona interessata è la stessa coscia sinistra che gli aveva dato fastidio nel corso della partita vinta contro la Roma.
