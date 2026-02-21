Le partite di oggi: il programma di sabato 21 febbraio
All'indomani dell'anticipo Sassuolo-Verona, il 26° turno di Serie A entra nel vivo con tre partite importanti tanto ai piani alti quanto a quelli bassi della classifica: si parte con Juve-Como alle 15, si prosegue con Lecce-Inter alle 18 e si termina con Cagliari-Lazio alle 20.45. Poi, c'è spazio anche per il 26° turno di Serie B, per il 28° di Serie C e per i principali campionati esteri. Di seguito il programma calcistico di sabato 21 febbraio:
LIGUE 1 – FRANCIA
17:00 Lens – Monaco
19:00 Tolosa – Paris FC
21:05 Paris Saint-Germain – Metz
BUNDESLIGA – GERMANIA
15:30 Bayern Monaco – Eintracht Francoforte
15:30 Colonia – Hoffenheim
15:30 Union Berlino – Bayer Leverkusen
15:30 Wolfsburg – Augusta
18:30 RB Lipsia – Borussia Dortmund
PREMIER LEAGUE – INGHILTERRA
16:00 Aston Villa – Leeds United
16:00 Brentford – Brighton
16:00 Chelsea – Burnley
18:30 West Ham – Bournemouth
21:00 Manchester City – Newcastle
SERIE A – ITALIA
15:00 Juventus – Como
18:00 Lecce – Inter
20:45 Cagliari – Lazio
SERIE B – ITALIA
15:00 Entella – Catanzaro
15:00 Mantova – Sampdoria
15:00 Padova – Bari
15:00 Palermo – Südtirol
15:00 Venezia – Pescara
17:15 Cesena – Spezia
19:30 Carrarese – Monza
SERIE C – GIRONE A
14:30 Novara – Giana Erminio
17:30 Alcione Milano – Pergolettese
17:30 Renate – Inter U23
17:30 Triestina – Cittadella
SERIE C – GIRONE B
14:30 Gubbio – Arezzo
14:30 Livorno – Pineto
14:30 Torres – Vis Pesaro
17:30 Ravenna – Sambenedettese
SERIE C – GIRONE C
14:30 Latina – Potenza
14:30 Trapani – Cavese
17:30 Casertana – Picerno
EREDIVISIE – OLANDA
18:45 PSV – Heerenveen
20:00 Breda – FC Volendam
21:00 Ajax – Nijmegen
LIGA PORTUGAL – PORTOGALLO
16:30 Alverca – Santa Clara
16:30 Arouca – Nacional
19:00 Benfica – AFS
19:00 Moreirense – Sporting
21:30 Braga – Guimaraes
LALIGA – SPAGNA
14:00 Real Sociedad – Oviedo
16:15 Betis – Rayo Vallecano
18:30 Osasuna – Real Madrid
21:00 Atlético Madrid – Espanyol