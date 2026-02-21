Davy Klaassen, scelta da Koeman per il suo grande Everton. Fallendo lì e all'Inter

Forse Davy Klaassen poteva aspettarsi qualcosa di più dalla sua carriera. Era atterrato come una Supernova sull'Ajax, in particolare dal 2013-14, a suon di gol. Da centrocampista 44 in 4 anni, tanti da meritarsi la chiamata di Ronald Koeman per il suo Everton iper ambizioso dell'annata 2017-18. Sarà un totale disastro, sia in Premier che in Europa League, con l'allenatore olandese messo sul banco degli imputati per quanto aveva speso in estate, mentre nella competizione intercontinentale era arrivato un 8-1 complessivo contro l'Atalanta, fra cui un 1-5 fragoroso a Goodison Park.

Dopo Werder Brema e il ritorno a casa, all'Ajax, nel 2020. Alla scadenza contrattuale, nel 2023, Giuseppe Marotta ha provato il colpaccio, dopo 10 gol in 46 partite. Con l'Inter non è andata troppo bene, tutt'altro, perché ha giocato 18 partite con zero gol, terminando il contratto e ritornando ancora una volta ad Amsterdam.

Ora ha un contratto fino al 30 giugno del 2027 e negli scorsi giorni aveva già spiegato di volere rimanere anche dopo il termine fissato fra quattordici mesi. "Potessi scegliere sì, mi piacerebbe restare anche oltre. Per come vanno le cose adesso, mi sento davvero bene. Poi è chiaro che nel calcio possano succedere tante cose diverse…". Oggi Davy Klaassen compie 33 anni.