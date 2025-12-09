Juventus domani in Champions, Kalulu: "Siamo a un punto decisivo per il nostro percorso"

"Quanto ci manca per dimostrare di essere da Juve? È difficile dirlo perché non è un numero o una cifra. La sicurezza è che non siamo ancora a quel livello. Noi abbiamo delle potenzialità, ma dobbiamo trovare la giusta continuità nelle partite. Ogni settimana lavoriamo per raggiungere questi livelli". Pierre Kalulu presenta Juventus-Pafos di Champions League in conferenza stampa, al fianco di mister Luciano Spalletti, ma è inevitabile per il difensore bianconero tornare sul ko del Maradona maturato nell'ultimo turno di campionato: "Domenica con il Napoli è successo quello che è successo, ma abbiamo parlato tra di noi per vedere le cose positive che ci sono state e vedere cosa non ha funzionato".

Lo stesso Kalulu ha inoltre parlato ai microfoni di Sky Sport: "Siamo a un punto decisivo per il nostro percorso, arriviamo a questa partita molto motivati. Sappiamo che sarà difficile e di pericolosa gestione. Il ko di Napoli? Nel mondo del calcio non hai tempo per essere troppo felice o troppo deluso, abbiamo la possibilità di dimostrare che la sconfitta di Napoli è stata solo un episodio".