Genoa, De Rossi: "Vittoria pesantissima. Ci abbiamo creduto, era più facile mollarmi"

Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il successo per 2-1 in casa del Lecce: "È una vittoria pesantissima, stiamo facendo risultati importantissimi. Il 2-0 forse ci ha un po' addormentato e rallentato, dobbiamo saper gestire le cose anche quando vanno molto bene. Abbiamo gestito meglio la Juventus che il Lecce nella ripresa, vanno fatti punti in maniera rustica".

Ha molto coraggio a far giocare i giovani.

"Sono bravi e hanno personalità, non se la fanno addosso quando giocano. Per questo diamo fiducia a loro, i vecchietti però partecipano, stanno facendo prestazioni importanti, siamo venuti fuori quando era più facile mollare me, mollare tutto e invece ci abbiamo creduto. È bello che siano venuti in una settimana in cui ha giocato anche chi lo faceva meno".

Le prestazioni devono gratificarla.

"Non so se sono io che la leggo bene o se sono i giocatori che non hanno mai abbassato l'attenzione. Durante la sosta abbiamo lavorato sulla parte mentale più che altro, chi entra sta dentro la partita, il secondo tempo non mi è piaciuto, ma bisogna anche vincere così, gestendo meglio i contropiedi. Non posso lamentarmi con nessuno".