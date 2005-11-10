Verona, Baroni: "Complimenti ai ragazzi. Oggi abbiamo concretizzato al massimo"

Nel post partita di Verona-Carrarese, il tecnico degli scaligeri Marco Baroni è intervenuto in conferenza stampa per commentare al convincere vittoria della sua squadra, la seconda consecutiva in campionato. Di seguito le sue dichiarazioni riprese dai colleghi di Pianeta Serie B: “Complimenti ai ragazzi, abbiamo alzato il livello, la mentalità, calandosi in questo campionato. Partite tutte difficili, combattute, devi andare addosso forte, avere una mentalità umile. Poi la squadra chiaramente ha la qualità e se riesce ad essere in un livello mentale, riesce a portare a casa le partite”.

Sul grande momento di forma di Harroui

“Il segnale che ho voluto dare alla squadra a Castellammare non è lo schema di gioco, giocare con quattro giocatori offensivi era far capire che all'interno delle partite è più importante l'atteggiamento che un sistema o un uomo in più o in meno. Sono molto contento che stanno crescendo, Harroui ha capito la strada, intensità, dinamismo, testa accesa in maniera diversa e non solo lui. Dobbiamo mantenerlo e dobbiamo stare sul pezzo”.

Sulle tre reti segnate nel primo tempo

“Abbiamo concretizzato al massimo, sapevamo che loro erano una squadra fastidiosa, che ha corsa, sapevamo della mentalità, siamo stati bravi ad essere molto attenti, molto determinati, cattivi tutte le volte che rubavamo palla. Abbiamo concesso volutamente un pochino di gestione, correndo pochissimi pericoli e ripartendo con determinazione".

Sulla prestazione di La Borgne

“Paradossalmente deve sporcarsi di più in alcune situazioni, andare sull'impatto. Ha una bellissima corsa, deve continuare a crescere rimanendo umile e può migliorare molto. A volte non abbiamo la percezione del pericolo facendo una corsa in meno, invece oggi ci si muoveva avanti e dietro insieme, distanze più ristrette. Siamo sulla strada giusta”.