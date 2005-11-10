Hellas Verona-Carrarese 3-0, le pagelle: Sarr da standing ovation, Reale un disastro

Il Verona vince contro la Carrarese con un risultato netto, specchio di una partita a senso unico. La formazione di Baroni chiude la pratica nei primi 45' di gioco grazie alle reti di Harroui, Mosquera e Sarr, riuscendo a vincere per la prima volta in stagione due partite di fila. Per la Carrarese, invece, si tratta della seconda sconfitta della gestione Pagliuca.

PAGELLE HELLAS VERONA

Perilli 6 - Stilisticamente non perfetto ma efficace. Ed è questo quello che conta.

Zappa 6.5 - Il tocco di prima per il gol di Harroui è delizioso.

Slotsager 6 - La sua partita in una parola: aggressività. Chiamava il pressing dei suoi dettando anche i ritmi di gioco come un direttore d’orchestra dalla retroguardia.

Edmundsson 6 - Prende le distanze dai due attaccanti fisici della Carrarese annullandoli a dovere.

Frese 6.5 - È il perfetto pendolino della squadra di Baroni. Uno come lui, in serata del genere, è importantissimo. Dal 75’ Cham 6 - Emula Frese, premendo subito le distanze dagli avversari. C’è da dire, comunque, che il suo ingresso in campo è stato agevolato dal risultato.

Harroui 7 - Conferma il suo ottimo momento di forma trovando il secondo gol consecutivo. Dal 75’ Iannoni 6.5 - Entra ed esegue alla perfezione il compito che gli è stato affidato, ovvero quello di gestire il più possibile i ritmi gara.

Le Borgne 7 - Sempre molto elegante e prezioso nella gestione di ritmi e pallone.

Bernede 6.5 - Giocatore tuttofare. Bene in fase di spinta, prezioso in quella di ripiego con tanti recuperi ed intercetti importanti.

Sezonienko 5.5 - Cambio all’intervallo che sa tanto di bocciatura. Dal 45’ Livramento 6.5 - Entra e fa meglio di Sezonienko, spingendo a dovere andando anche a più riprese vicino a un gol che gli manca da due anni.

Mosquera 7 - Scaltro e bravo a sfruttare l’errore di Reale per il 2-0. Dominante lì davanti, con la difesa della Carrarese che non gli è mai riuscita a prendere le distanze. Dal 87’ Mulattieri S.V.

Sarr 7.5 - 45’ perfetti impreziositi da un bel gol. Nella ripresa sfiora anche la doppietta personale. Meritata la standing ovation del Bentegodi. Dal 75’ Ekuban 6 - Cerca di mettersi in mostra, ma il risultato non gli permette realmente di accendersi. Tocca pochi palloni.

Allenatore, Marco Baroni 7 - Partita che sembrava potesse nascondere qualche insidia, ma che invece è filata liscia come l’olio. L’esperto Baroni se lo aspettava, ed alla fine è andata proprio come l’aveva preparata lui.

PAGELLE CARRARESE

Pizzignacco 5.5 - Ha qualche colpa sul gol di Sarr. I tre gol pesano sulla valutazione finale.

Ruggeri 5.5 - Il suo compito era quello di cercare di dare una mano a Parlanti su Sarr, ma l’attaccante del Verona è nella sua serata di gloria. Missione fallita.

Oliana 5.5 - Soffre la fisicità di Mosquera non riuscendo mai a prendergli realmente le distanze.

Reale 4.5 - Combina un pasticcio sul raddoppio di Mosquera. Errore che pesa. Da allora non si è più ripreso.

Parlanti 5 - Non riesce in alcun modo a contenere Sarr, che gli sfila da ogni dove. Tanti gli errori in fase di costruzione.

Schiavi 5 - Serata sotto ritmo, nel corso della quale ha sofferto in modo particolare le transizioni del Verona.

Braunoder 5.5 - Cerca in qualche modo di entrare in partita, ma forse l’ha fatto con troppa poca convinzione. Dal 75’ Cudrig 5.5 - Entrato per dare ritmo al gioco dei toscani, finisce anche lui nell'imbuto del Verona.

Rouhi 5.5 - Prende bene le distanze da Sezonienko, meno da Bernede, che da quel lato riesce spesso a volentieri a sfondare.

Topalovic 5.5 - È l’unico che ci prova tra i suoi, in tutti i modi, ma non basta. Dal 68’ Cissé 5.5 - Ci prova dalla lunga distanza con una bella conclusione, ma oltre a questo la sua prestazione ha offerto poco e nulla.

Abiuso 5 - Cerca di farsi spazio tra le maglie dei difensori del Verona, ma è totalmente isolato. Dal 68’ Finotto 5 - Le difficoltà di Abiuso per osmosi sono passate a lui. Non entra mai in partita.

Marconi 5 - Perde una palla sanguinosa che ha fatto partire il contropiede del 3-0 scaligero. Dal 57’ Rubino 5 - L’esperienza in questa categoria non è sinonimo di incisività. E il suo anonimo ingresso in campo di oggi lo conferma.

Allenatore: Guido Pagliuca 5.5 - La sua squadra ha cercato di fare la partita, ma è stato tradito da alcuni errori individuali dei suoi difensori. Dal 3-0 in poi la Carrarese è sparita del campo, e neanche i cambi sono riusciti a cambiare l’inerzia della gara.