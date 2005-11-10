Lecce, Di Francesco: "Dovremmo dire ai difensori di spingere, tanto non si fischia più"
Alessio Del Lungo
Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 2-1 contro il Genoa: "Le statistiche erano positive per loro nei primi 30 minuti, noi la abbiamo accentuata un po'. Qualcuno era condizionato dalla partita precedente, abbiamo reagito e siamo stati un pizzico sfortunati. Faccio fatica un po' a capire l'arbitraggio, ci sono i falli e i non falli, faccio veramente fatica... Non c'è quel minimo di sensibilità di capire la partita, li guardi in faccia e vanno avanti senza interpretare al meglio la dinamica della gara. Davanti invece dobbiamo migliorare nella gestione della palla, sul gol annullato Stulic è stato sfortunato. Peccato, avrebbe portato la gara in una direzione diversa".
Ci spieghi meglio la sua riflessione sull'arbitraggio.
"Non si capisce più niente. Sembra che un allenatore oggi, e lo dico in modo polemico, debba andare dai suoi difensori a dire: 'Andiamo addosso agli avversari, li spingiamo, li buttiamo giù... Tanto non fischia'. Ci sono stati 2-3 falli incredibili sotto di me, uno su Fatah che era a ridosso dell'area... È la gestione della gara che mi lascia perplesso. Non si capisce più quando è rigore, può essere anche giusto il metro, ma si sta un po' esagerando. Credo ci voglia equilibrio, porta a innervosire, a creare una partita tesa, va bene far giocare le squadre, ma non è questo. Bisogna punire i furbetti non chi fa fallo a furbo".
Come giudica i gol presi?
"Sul gol può succedere, c'è stato uno stop sbagliato di Tiago Gabriel, dobbiamo essere più bravi a controllare e giocare per ripartire. Il secondo mi ha fatto arrabbiare di più, stiamo peccando sulle preventive".