Juventus-Napoli è appena iniziata e dagli spalti è partito il coro: "Fuori i coglioni"
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Lorenzo Di Benedetto
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Oggi alle 20:46Serie A
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01.11.2026 20:46Serie A
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Neanche il tempo di iniziare la partita che il pubblico dell'Allianz Stadium ha fatto immediatamente partire un coro che non lascia spazio a interpretazione e che fa capire l'umore non certo alle stelle del popolo bianconero. "Fuori i coglioni", senza giri di parole. Questo ciò che è stato urlato dai tifosi della Vecchia Signora presenti allo stadio, dopo circa 10 secondi dal fischio d'inizio.
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