Carrarese, Pagliuca: "Oggi siamo stati superficiali e l'abbiamo pagata"

La conferenza stampa di Mister Guido Pagliuca alla termine di Hellas Verona-Carrarese, decima giornata del Campionato Serie BKT 2026/2027, terminata con il risultato di 3-0 a favore dei padroni di casa. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Il Verona è stato capace di sfruttare le occasioni, tre sono state le opportunità chiare che hanno costruito ed hanno finalizzato al meglio tutto quello che è stato concesso.

Obiettivamente, i goal subiti nascono da un calcio d'angolo a favore che ha avuto l' epilogo di una conclusione innocua e deviata, ed anche il secondo goal da un nostro errore di leggerezza senza dimenticare il terzo, frutto di una ripartenza non ben contenuta in seguito ad un altro nostro errore.

La Carrarese ha però giocato e tanto non solo nella prima frazione di gioco partendo ad ottimo ritmo e nonostante le reti subite, non si è scomposta ed ha provato ad impensierire i padroni di casa con chance chiare con Rubino e Cisse in particolare, neutralizzate dall' estremo difensore veronese."