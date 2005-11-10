Brighenti in 2 minuti, poi Johnsen la riprende: 1-1 tra Palermo e Vicenza al 45'
Yvonne Alessandro
Il Palermo riacciuffa allo scadere del primo tempo il Vicenza: Brighenti aveva portato in vantaggio la formazione di Gallo dopo appena due minuti al Barbera, ma la banda di Inzaghi ha trovato la forza di pareggiare 1-1 con Johnsen. Si attende, dunque, lo sviluppo dei restanti 45 minuti quando le squadre torneranno in campo dagli spogliatoi.
Il parziale:
Palermo-Vicenza 1-1
2' Brighenti (V), 45' Johnsen (P)
Programma del turno
Di seguito il programma del turno:
SERIE B - 10ª GIORNATA
Sabato 31 ottobre
Cremonese-Benevento 2-0
44' Berti (C), 87' Nasti (C)
Modena-Mantova 1-1
52' Belotti (Mo), 85' Spinacce (Ma)
Südtirol-Cesena 1-1
23' Rispoli (S), 65' Shpendi (C)
Catanzaro-Padova 1-1
27’ Dorval (C), 66’ Varas (P)
Sampdoria-Virtus Entella 2-0
23’ aut. Tiritiello, 42’ Mezzotero
Domenica 1 novembre
Arezzo-Ascoli 0-0
Avellino-Pisa 2-0
26' Di Maggio (A), 59' Russo (A)
Empoli-Juve Stabia 2-2
33' Di Nardo (J), 39' Popov (E), 44' Saporiti (E), 59' Di Nardo (J)
Hellas Verona-Carrarese 3-0
10' Harroui (V), 22' Mosquera (V), 38' Sarr (V)
In corso
Palermo - Vicenza 1-1
2' Brighenti (V), 45' Johnsen (P)