Frosinone, Hasa: "La classifica? La guardiamo, ma con calma"

Luis Hasa, centrocampista del Frosinone, ha parlato ai microfoni di Dazn nel post-partita dello Stirpe contro il Torino: "Siamo molto contenti del lavoro che stiamo facendo. Speriamo di continuare a vivere momenti del genere".

Oggi siete stati capaci anche di giocare partite meno belle.

"Abbiamo affrontato un avversario tosto. Ci sono momenti della partita in cui c'è da soffrire, ma noi siamo rimasti un gruppo compatto e abbiamo portato a casa la vittoria".

Come funziona l'inserimento di chi sta imparando la lingua?

"La squadra è importante: chi gioca e chi subentra. Abbiamo compagni che traducono in inglese, è una fortuna per noi avere compagni disposti ad aiutare altri".

Ti senti all'altezza della Serie A?

"Sto trovando ritmo. Devo migliorare, ma il campionato è ancora lungo. Testa bassa e pedalare".

Guardare la classifica sì o no?

"Sì, ma con calma".