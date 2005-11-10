Torino, Abate: "Non andiamo dietro analisi banali. Sui cambi..."

Ignazio Abate, allenatore del Torino, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro il Frosinone: "Siamo partiti bene facendo un buonissimo primo tempo. Dopo il gol subito siamo andati dietro la loro inerzia: sulle seconde palle e sulle transizioni. Dovevamo gestire meglio la palla".

Qual'è la cosa che l'ha fatta più innervosire nel secondo tempo?

"Non andiamo dietro analisi banali. Indubbiamente ci sono stati errori; la squadra ha dato tutto contro una squadra forte. Dobbiamo crescere per far girare l'episodio dalla nostra parte. Nel primo tempo abbiamo avuto cinque o sei situazioni che dovevamo sfruttare meglio. Non possiamo prendere un gol dopo tre minuti su un calcio d'angolo in cui la buttiamo troppo facilmente in corner, e sulla ribattuta".

Bisogna ripartire dal primo tempo?

"La squadra del primo tempo mi è piaciuta tanto. Siamo venuti qui con la voglia di aggredirli alti, non facendoli giocare, poi sono bravi loro sulle seconde palle a cambiare l'inerzia della partita. Dopo venticinque minuti della ripresa abbiamo perso equilibrio ed eravamo esposti a transizioni e lì viene fuori ancora di più il Frosinone".

Si aspettava di più dai nuovi entrati?

"L'inerzia della partita era difficile, potevamo mettere più ordine. Ho deciso di togliere i due ammoniti perchè avevo la sensazione che la partita stesse andando su un determinato binario. I ragazzi sono entrati sempre con l'atteggiamento giusto".

Qual'è lo step di crescita che deve fare il Torino?

"Il prossimo passo è stare più dentro nello sporco e capire i momenti della gara".