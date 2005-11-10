Rigore tolto al Venezia a Como, con Orsato in tribuna: l'intervento del VAR fa discutere

Ci si mettono anche gli errori arbitrali sulla strada già di per sé impervia del Venezia in questo campionato. Dopo il fallo non fischiato nel primo gol fatto dall'Inter al Penzo, la squadra di Nicola si è vista prima assegnare e poi negare un rigore a Como. Il tocco di braccio di Milla è stato netto, dopo il controllo di Busio: un errore visto da vicino dal designatore Orsato, presente in tribuna al Sinigaglia.

Come riporta Sky Sport, inizialmente si pensava che il dubbio fosse solamente legato al fatto che il tocco di braccio fosse o meno all'interno dell'area di rigore da parte di Milla. Lunga la revisione del VAR, che poi ha richiamato - c'erano Cosso e Giua come VAR e AVAR - alla revisione Ferrieri Caputi. La quale è poi tornata sulla sua decisione di assegnare il penalty, revocandolo e spiegando che non ci fosse "nessun fallo" di Milla.

Secondo Sky, ad essere messo in discussione sembra sia stato proprio il fatto che si sia richiamato l'arbitro a valutare il tocco in sé e non invece solamente la posizione all'interno dell'area di rigore. Nessun dubbio invece sul rigore assegnato al Como.

In presa diretta su Dazn l'ex arbitro Marelli a Dazn ha commentato: "Questa è una decisione che non mi trova per nulla d'accordo: c'è un movimento del braccio ad allargarsi e non a stringersi. Siamo in un campionato in cui sono state fatte valere tante decisine prese in campo e questa è molto lontana da una on field review".