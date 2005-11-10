L'Hellas Verona ne fa 3 alla Carrarese: Baroni sorride, raggiunta la zona playoff
Yvonne Alessandro
Marco Baroni e il suo Verona confermano la striscia positiva e calano il tris alla Carrarese, in occasione della decima giornata di Serie B 2026/27. Seconda vittoria di fila per gli scaligeri, imbattuti invece da quattro partite consecutive.
Match deciso da tre reti inflitte nel primo tempo: Harroui a stappare le marcature dopo dieci minuti, Mosquera in raddoppio al 22', infine Sarr a mettere in cassaforte il successo al 38'. Ripresa di amministrazione dell'Hellas che con i tre punti di oggi raggiunge la quinta posizione in classifica e aggancia il trio Avellino-Benevento-Pisa in zona play-off. Pericolante la Carrarese invece, solamente a due lunghezze di distanza dall'Empoli terzultimo e ad un solo passo dalla zona play-out.
Programma del turno
Di seguito il programma del turno:
SERIE B - 10ª GIORNATA
Sabato 31 ottobre
Cremonese-Benevento 2-0
44' Berti (C), 87' Nasti (C)
Modena-Mantova 1-1
52' Belotti (Mo), 85' Spinacce (Ma)
Südtirol-Cesena 1-1
23' Rispoli (S), 65' Shpendi (C)
Catanzaro-Padova 1-1
27’ Dorval (C), 66’ Varas (P)
Sampdoria-Virtus Entella 2-0
23’ aut. Tiritiello, 42’ Mezzotero
Domenica 1 novembre
Arezzo-Ascoli 0-0
Avellino-Pisa 2-0
26' Di Maggio (A), 59' Russo (A)
Empoli-Juve Stabia 2-2
33' Di Nardo (J), 39' Popov (E), 44' Saporiti (E), 59' Di Nardo (J)
Hellas Verona-Carrarese 3-0
10' Harroui (V), 22' Mosquera (V), 38' Sarr (V)
In programma oggi
Palermo-Vicenza - ore 19.30
La classifica: Palermo 23, Modena 20*, Ascoli 19*, Mantova 18*, Avellino 15*, Benevento 15*, Verona 15*, Pisa 15*, Padova 14*, Sudtirol 14*, Cremonese 12*, Cesena 12*, Arezzo 11*, Entella 10*, Carrarese 10*, Juve Stabia 9*, Vicenza 9, Empoli 8*, Sampdoria 8*, Catanzaro 6*.
* = Una gara in più