5836 giorni dopo, la Lazio è da sola in testa alla Serie A: Gattuso non ha le vertigini

La Lazio vola, la Lazio sogna e non vuole fermarsi più. Alla festa partecipano tutti e gli eroi di giornata sono due che entrano dalla panchina: Pedraza per Pinamonti, che corre, ride e grida come chi si è tolto un peso enorme. Un gol che fa esplodere un Olimpico ancora troppo vuoto, ma gioioso e incredulo di ciò che vede.

16 anni dopo Lazio da sola in vetta

La Lazio vince e va a +3 dall'Inter, a +4 dai cugini della Roma. La vetta in solitaria non si vedeva dalle parti della Roma biancoceleste da circa 16 anni, per l'esattezza da 5836 giorni, quando alla guida della squadra c'era Edy Reja. Gattuso fino a ieri ha sempre parlato di obiettivo 40 punti e poi si vedrà, ma fin da ora nella Capitale sarà impossibile non sognare in grande.

Il gruppo forgiato da Gattuso

La Lazio è innanzitutto un gruppo forte, forgiato da Gattuso, che dimostra settimana dopo settimana di essere stato dato per finito troppo presto e di non avere le vertigini. Strada facendo, la Lazio dovrà sperare che l'Inter continui ad avere delle incertezze, che la Roma non macini gioco contro tutti come sta facendo, ma già da oggi si può pensare che siamo di fronte ad una squadra che fino alla fine dovrà essere presa molto seriamente da qualsiasi squadra e per qualsiasi obiettivo.