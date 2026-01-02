Domani Atalanta-Roma, i convocati di Gasperini: torna Wesley, problema muscolare per Baldanzi
Sono ventitré i calciatori convocati da Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, per la prossima di campionato con l’Atalanta, in programma domani alle 20.45 alla New Balance Arena di Bergamo.
La buona notizia riguarda il rientro di Wesley, che sarà a disposizione dell’allenatore di Grugliasco. Ancora indisponibili Bailey, Pellegrini e Baldanzi: quest’ultimo ha accusato un problema muscolare oggi in allenamento al retto femorale destro, le sue condizioni sono da valutare nei prossimi giorni.
Portieri: Svilar, Vasquez, Gollini
Difensori: Rensch, Angelino, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Lulli, Wesley, Mirra, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, Kone, Romano, Pisilli
Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, El Shaarawy
