Pro Vercelli, Ghisleri e Foti saluteranno a parametro zero: il secondo firmerà col Novara
Il futuro del giovane portiere Alessandro Ghislerisarà lontano della Pro Vercelli che lo perderà a costo zero a fine stagione. Il club piemontese in estate ha mandato il classe 2008 in prestito alla Biellese senza però rinnovare il suo contratto e così fra poche settimane, come raccolto dalla nostra redazione, il ragazzo sarà libero di firmare con un altro club in vista dell’estate.
Lo stesso vale per l’attaccante classe 2007 Simone Foti, che ha recentemente esordito in Serie C con la maglia del Novara. Anche lui è in scadenza di contratto con la Pro Vercelli, che in estate non è riuscita a trovare l’accordo per il rinnovo, e nelle prossime settimane firmerà un contratto proprio con il Novara in vista delle prossime stagioni.
