Juventus-Napoli, i convocati di Spalletti: c'è la prima chiamata per Ekhator, era out da luglio
Niccolò Righi
In avvicinamento alla sfida tra la Juventus e il Napoli, gara in programma questa sera all'Allianz Stadium alle 20:45 e valida per la decima giornata del campionato italiano di Serie A, Luciano Spalletti ha reso nota la lista dei ventuno calciatori convocati per il match.
Il tecnico toscano recupera in attacco Jeff Ekhator, fermo dallo scorso luglio a causa di uno stiramento ad una coscia e ora finalmente pronto ad iniziare la sua avventura in bianconero. Restano fuori i lungo degenti Thuram, Locatelli, Yildiz, Milik, Conceicao, Nico Gonzalez, Celik e Grabara. Di seguito la lista completa dei convocati.
Juventus-Napoli, i convocati di Spalletti
Portieri: Vicario, Pinsoglio, Neto.
Difensori: Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Cambiaso, Rugani, Lucumi, Cabal.
Centrocampisti: Koopmeiners, Douglas Luiz, McKennie, Sarr.
Attaccanti: Kolo Muani, Zhegrova, Boga, Alajbegovic, Ekhator, Woltemade.